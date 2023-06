Die Schulsozialarbeit in Vöhringen geht weiter

Die Katholische Jugendfürsorge kümmert sich in den kommenden drei Jahren um Schülerinnen und Schüler an den beiden Grundschulen in Vöhringen.

Die Schulsozialarbeit an der Uli-Wieland-Schule und der Grundschule Vöhringen-Nord kann bis ins Schuljahr 2025/26 fortgesetzt beziehungsweise begonnen werden. Der Haupt- und Umweltausschuss hat jetzt das Ergebnis der Ausschreibung der entsprechenden Stellen bestätigt. Die Nase vorn hatte in beiden Fällen die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg, die laut Verwaltung die jeweils günstigsten Angebote abgegeben hatte. An der Uli-Wieland-Schule stellt diese für deren Praxisklasse bisher schon das entsprechende Personal, während die Stelle an der Grundschule-Nord neu eingerichtet wird.

Nach Auskunft von Bürgermeister Michael Neher war die Resonanz auf die Ausschreibungen sehr gering, für ihn ein Beleg, wie sehr auch freie Träger inzwischen vom Fachkräftemangel betroffen seien. Die Stellen werden über den europäischen Sozialfonds gefördert, zum Teil über den Höchstsatz. Die Stadt erwartet jedoch, künftig einen höheren Anteil selbst tragen zu müssen.

Was die Angebote in der Ganztagsbetreuung an der Grundschule Illerberg betrifft, sei die Verwaltung derzeit mit Lösungen ab 2026 beschäftigt, erklärte Jana Laible, die für den Bereich Schule zuständig ist. Derzeit werde das Angebot dort von 45 Kindern wahrgenommen. Stadtrat Bernhard Thalhofer (CSU) hatte dazu Auskunft erbeten.