Vöhringen

vor 18 Min.

Die Stadt Vöhringen ist im Clinch mit übergeordneten Behörden

In Verkehrsfragen besteht beim Projekt "Neue Rathaus-Mitte" in Vöhringen Uneinigkeit zwischen der Stadt, dem Landratsamt und dem Staatlichen Bauamt.

Plus Unterschiedliche Vorstellungen zum Verkehr im Bereich Rathaus-Mitte: Landkreis-Verwaltung und Staatliches Bauamt legen sich quer bei zwei Wünschen aus Vöhringen.

Von Thomas Vogel

Der Weg ist nun zwar frei für Vöhringens Leuchtturmprojekt der „Neuen Rathaus-Mitte“. Mit 17 zu sechs Stimmen hat der Stadtrat jüngst endgültig den Weg dafür geebnet. Doch in Verkehrsfragen besteht nach wie vor Uneinigkeit, und zwar zwischen der Stadt und den übergeordneten Behörden. „Den Vorhang zu und wichtige Fragen offen“, so lässt sich frei nach Bert Brecht die augenblickliche Situation beschreiben.

Für die neuen Gebäude und Freibereiche muss die mitten durch den Ort führende Kreisstraße NU14 so verlegt werden, dass sie in einem weiten Bogen um das neue Ensemble herum führt. Am Knotenpunkt Vöhlinstraße/Wielandstraße ist ein Kreisverkehr vorgesehen. Doch wer künftig aus Richtung Hettstedter Platz darauf zufährt, wird zu einem kleinen Umweg gezwungen. Denn Linksabbiegen in den Kringel, das erlauben die beiden Ämter nicht. Ihr Argument lautet, dass „schwache Verkehrsteilnehmer“ dadurch Gefahren ausgesetzt würden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen