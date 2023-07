Vöhringen

Die Stadt Vöhringen kommt bei der Kinderbetreuung kaum hinterher

Plus Kitas und Schülerhorte sind in Vöhringen rappelvoll. Auch Personalknappheit bremst die rasche Erhöhung der Kapazitäten für die Kinderbetreuung.

Von Thomas Vogel

In der Stadt Vöhringen fehlen Plätze an den Kindertagesstätten und Schulhorten. Das war die schlechte Nachricht in einem dem Haupt- und Umweltausschuss vorgelegten Zwischenbericht. Die gute lautet, dass die Stadt im Eiltempo dran ist, die Kapazitäten auszubauen. Doch bauliche Erweiterungen allein sind noch kein Garant für Lösungen. Bürgermeister Michael Neher hat in den Zusammenhang in der Sitzung des Gremiums auf die Schwierigkeiten hingewiesen, geeignetes Fachpersonal zu finden. Längst herrsche darüber ein insgeheimer Wettbewerb: „Das ist ein Kampf, den inzwischen alle umliegenden Kommunen führen.“

Konkret stehen laut Verwaltung derzeit 41 Kinder auf der Warteliste für einen Kindergartenplatz, an den Grundschulen fehlen demnach wenigsten 46 Plätze in der Mittagsbetreuung. Gleichzeitig seien in Illerberg sowie an der Kita Vöhringen-Nord bauliche Maßnahmen angelaufen, Pläne für die Kita Piepmatz seien in Vorbereitung. Alle Einrichtungen seien im kommenden Jahr voll belegt, prognostiziert die Verwaltung, nur nicht das evangelische Kinderhaus Arche am Bahndamm. Der Grund hierfür sei das fehlende Personal. Rund 20 Plätze könnten deswegen dort nicht belegt werden.

