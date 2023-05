Vöhringen

07:30 Uhr

Die Stadt Vöhringen öffnet ihr Goldenes Buch für alle

Plus Zur 875-Jahr-Feier plant die Stadt eine Ausstellung mit den schönsten Seiten aus dem Gästebuch der Kommune. Die Einträge sind sehr aufwendig und liebevoll gestaltet.

Von Ronald Hinzpeter

Alle kennen diese Bilder: Kommt eine prominente Person zu Besuch, kriegt sie einen Stift in die Hand gedrückt und darf sich im Goldenen Buch der Stadt verewigen. Danach wird der dicke Foliant wieder weggepackt. Vöhringen will nun die schönsten Einträge ins Gästebuch der Stadt veröffentlichen und im Rahmen der 875-Jahr-Feiern präsentieren. Doch das ist nicht ganz so einfach, das verlangt eine Menge aufwendige Vorarbeit, denn das Ergebnis soll schließlich etwas hermachen. Deshalb hat die Stadt eine hoch spezialisierte Werbeagentur angeheuert, die schon viel schwierigere Aufträge gemeistert hat.

Das Goldene Buch soll nicht im Archiv verschwinden

Im Vöhringer Rathaus laufen schon seit geraumer Zeit die Vorarbeiten für das Jubiläum. Deshalb plante Stadt-Sprecherin Simone Thalhofer-Preußner entsprechende Einträge ins Goldene Buch, denn zum Jubiläumsfestakt am 5. Juli kommen zahlreiche Gäste, die sich schriftlich verewigen sollen. "Ich habe mir dann gedacht, das sieht ja wieder keiner", erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion, "das wird dann zugeschlagen und verschwindet im Archiv. Schade, so was sollte man den Menschen doch zugänglich machen." Das wäre vielleicht halb so wild, wenn es nur um ein paar schnörkelige oder kritzelige Unterschriften ginge. Doch in Vöhringen ist es anders: Die Stadt legt sehr viel Wert auf die Gestaltung der Gästeseiten.

