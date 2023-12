Vöhringen

Die Stadt Vöhringen weicht ihre Linie beim Strom auf

Plus Ökostrom oder konventionell erzeugter - was soll die Stadt beziehen? Im Vöhringer Haupt- und Umweltausschuss entzündet sich darüber eine kontroverse Debatte.

Von Thomas Vogel

Die Stadt Vöhringen ist bei einer Sammelausschreibung für ihren Strom, den sie zum Heizen und für die Straßenbeleuchtung in den kommenden zwei Jahren benötigt, leer ausgegangen. Sie muss sich daher selbst um Lieferanten bemühen und eine entsprechende Ausschreibung tätigen. Nur für welchen Strom? Für sogenannten grünen Strom? Oder dürfte es auch konventionell erzeugter sein, beispielsweise aus Kohle- oder Atomkraftwerken stammend? In der Realität ließe sich das freilich ohnehin nicht genau trennen, weil der Strom über ein europaweites Verbundnetz bezogen wird. Auf der Stromrechnung aber sehr wohl.

Volker Barth, Vorsitzender der SPD-Fraktion, verwies in der Aussprache im Haupt- und Umweltausschuss am Montagabend darüber hinaus auf den Image-Faktor, der sich mit der Beschränkung ergebe: „Was wäre das für ein Signal?“, stellte er als rhetorische Frage in den Raum und schob hinterher: „Wir verlieren an Glaubwürdigkeit.“ Außerdem bestehe ein Grundsatzbeschluss, nur noch grünen Strom zu beziehen“, schob er hinterher.

