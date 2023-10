Dieb stiehlt Bargeld und Schmuck aus einer Wohnung in Vöhringen

Eine Frau trifft abends in ihrer Wohnung in Vöhringen auf einen unbekannten Mann. Der Eindringling flüchtet, eine Fahndung der Polizei bleibt erfolglos.

Ein unbekannter Mann ist am späten Montagabend in eine Wohnung in Vöhringen eingedrungen und hat dort nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Bargeld, ein Tablet und Schmuck entwendet. Kurz vor 22 Uhr, so teilt die Polizei mit, kam die Wohnungsinhaberin nach Hause. Bereits beim Betreten des Mehrfamilienhauses stellte sie fest, dass eine Nebeneingangstür nur angelehnt und nicht geschlossen war. Ursprünglich war diese Tür zwar geschlossen, aber nicht versperrt gewesen.

Mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber suchte die Polizei nach dem Täter

In ihrer Wohnung hörte die Frau Geräusche und traf im Flur auf eine ihr unbekannte männliche Person. Der Eindringling flüchtete nach weiteren Angaben der Polizei in Richtung der besagten Nebeneingangstüre und gelangte über diese ins Freie. Nachdem die Frau die Polizei über Notruf verständigt hatte, wurde umgehend eine Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber ausgelöst. Bislang konnte der Täter jedoch nicht gefasst werden. Die Wohnungsinhaberin beschrieb ihn als etwa 30 Jahre alten Mann mit südländischem Akzent und schlanker Figur. Er trug eine schwarze Hose und einen weißen Kapuzenpullover, die Kapuze hatte er auf dem Kopf getragen. Außerdem hatte der Täter einen schwarzen Rucksack bei sich. Der Wert seiner Beute summiert sich dem Polizeibericht zufolge auf eine niedrige vierstellige Summe. (AZ)