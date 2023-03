Dieb stiehlt Gartenlampe in Vöhringen

Vom Grundstück eines Wohnhauses in Vöhringen ist am Wochenende eine Gartenlampe entwendet worden. Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Vorfall entgegen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Wochenende in Vöhringen eine Gartenlampe entwendet. Wie die Polizei mitteilt, befand sich die Lampe auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses an der Bachgasse.

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Samstag, 16.45 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)