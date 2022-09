Dieb zapft 380 Liter Diesel aus Lkw-Tank ab

Eine unbekannte Person nimmt Kraftstoff im Wert von rund 750 Euro mit. Die Polizei ermittelt.

In der Nacht zum Donnerstag wurde auf einem Parkplatz an der Autobahn A7 im Bereich Vöhringen Diesel gestohlen. Eine bis dato unbekannte Person habe an einem abgestellten Sattelzug den Deckel eines Seitentanks aufgebrochen und daraus etwa 380 Liter Diesel im Wert von rund 750 Euro abgezapft, berichtet die Polizei. Der entstandene Sachschaden beträgt zudem 50 Euro. Die Autobahnpolizeistation Günzburg ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen unbekannt. (AZ)