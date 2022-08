Diebstahl in einer Bäckerei: Tatumstände sind bislang unklar

Unbekannte stehlen Geld aus einem Vöhringer Café. Wie sie in das Gebäude gelangen konnten, ist noch nicht geklärt.

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem Diebstahl in einem Vöhringer Café. Nach Angaben der Polizei entwendete der Täter oder die Täterin in der Nacht zum Montag aus dem Lagerraum eines Bäckereilokals in der Ulmer Straße Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Auch die weiteren Tatumstände sind unklar. Der Lagerraum ist für mehrere Personen zugänglich. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)