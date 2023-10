Diese Leistungen junger Vöhringer verdienen Aufmerksamkeit

Plus Insgesamt 26 Jugendliche sind mit dem Vöhringer Jugend-Förderpreis 2022 ausgezeichnet worden. Vor allem Sportlerinnen und Sportler räumen bei der Vergabe ab.

Zum 19. Mal hat die Stadt Vöhringen ihren Jugendpreis vergeben. Jahr für Jahr werden junge Menschen für herausragende Leistungen in den Bereichen Sport, Kultur und Handwerk ausgezeichnet. Diese Ehrung soll als Ansporn gesehen werden, "es soll ein sichtbares und greifbares Element der Wertschätzung sein", wie es Bürgermeister Michael Neher in einer schlichten Feierstunde formulierte. "Diese Leistungen verdienen auch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit."

Der Bürgermeister zeichnete zuerst die Drittplatzierten aus. Im sportlichen Bereich errang die Mannschaft der männlichen C-Jugend der Handballabteilung des Sportclubs Vöhringen den dritten Preis - 2019/2020 in der Qualifikation für die Landesliga, das ist die zweithöchste Spielklasse in Bayern. Nach erfolgreicher weiterer Saison wurden sie 2022 Vizemeister der Landesliga. Die glücklichen Spieler sind Philipp Rinker, Ben Heinrich, Jan Heinrich, Dejan Hoke, Jeremias Hoke, Patrick Wenzel, Henry Lanz, Mika Stang, Leon Konrad, Valentin Süßegger, Emil Schraml, Franz Höllerbauer, Alexander Vasiljev, Raphael Gallbronner und Felix Gebhard. Ebenfalls mit einem dritten Preis bedacht wurden Lian Matteo Dorn und Rafael Hasnat vom SC Vöhringen/ Tischtennis. Beide waren bei Meisterschaften erfolgreich.