Vöhringen

vor 14 Min.

Dieser Vöhringer gilt als Pionier für Perücke und Toupet

Plus Friseurmeister Roland Bathray ist für sein Engagement vom Bundesverband der Zweithaar-Spezialisten ausgezeichnet worden. Immer mehr Männer tragen Toupets.

Von Ursula Katharina Balken

Perücken und Toupets sind im modischen Bereich keine neue Erfindung. In früheren Jahrhunderten trug man je nach Stand üppige Haarpracht. Damit konnten Frauen wie Männer mit dem Zweithaar optisch ihre Bedeutung in der Gesellschaft unterstreichen. Von Julius Cäsar (100 bis 44 v. Chr.) ist bekannt, dass er ein Toupet trug. Roland Bathray, der in zweiter Generation in Vöhringen den Friseursalon Barbershop führt, gilt als Pionier auf dem Gebiet von Haarteilen. Dafür hat er jetzt vom Bundesverband der Zweithaar-Spezialisten eine Auszeichnung erhalten.

Seit 1983 beschäftigt er sich mit der Kunst des Anfertigens von Perücken und Toupets. Dies erfordert nicht nur außergewöhnliches handwerkliches Geschick, sondern auch großes Einfühlungsvermögen. Denn zahlreiche Kundinnen und Kunden entscheiden sich nicht nur aus kosmetischer und optischer Sicht für ein Toupet oder eine Perücke. "Oft sind es gesundheitliche Gründe. Und da ist Fingerspitzengefühl gefragt", sagt Bathray. Der Zufall wollte es, dass der Vöhringer ein Spezialist auf dem Gebiet Zweithaar wurde.

