Vöhringen

07:00 Uhr

Dieses Haus machte Vöhringen vor 30 Jahren zur Kulturstadt

Das Wolfgang-Eychmüller-Haus ist ein Ort der Begegnung, an dem nicht nur die Vöhringerinnen und Vöhringer ihre Freude haben. Auch auswärtige Gäste sind häufig dort anzutreffen.

Plus Das Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen wird 30 Jahre alt. Es hat inzwischen auch frühere Skeptiker überzeugt. Das ist Anlass für eine eigene Feier.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Der moderne halbrunde Bau mit seinen markanten, gebogenen Fensterfronten in unmittelbarer Nähe der historischen Marienkirche ist nicht zu übersehen. Man könnte neudeutsch sagen: "Moderne meets Historie". Aber was das strahlend weiße Gebäude so attraktiv macht, ist nicht allein der städtebauliche Aspekt. Vielmehr sind es die kulturellen Impulse, die von dem Haus ausgehen – und das seit mittlerweile 30 Jahren.

Anlässlich der Eröffnung am 25. September 1993 sagte der Namensgeber des Hauses: "Eine Stadt wird geprägt von der geistigen Vitalität, von der Kreativität ihrer Bürger. In einem industriell geprägten Gemeinwesen hat Regsamkeit im kulturellen Bereich ein besonderes Gewicht." Nach Wolfgang Eychmüller, dem früheren Vorstandsvorsitzenden der Wieland-Werke, ist das Kulturzentrum benannt. Er starb 2013 im Alter von 84 Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen