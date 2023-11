Drei Leckerbissen für Blasmusik-Fans in der Region

In Vöhringen, Dietenheim und Illertissen gibt es in den kommenden Wochen exquisite Blasmusik zu hören. Das steht bei den Konzerten auf dem Programm.

Freunde hochwertiger Blasmusik können sich in nächster Zeit auf gleich drei Konzerte der Oberklasse in der Region freuen. Wie bereits angekündigt, spielt das Polizeiorchester Bayern am kommenden Sonntag, 12. November, um 19 Uhr im Vöhringer Kulturzentrum ein Benefizkonzert zugunsten der Hilfsprojekte des Lionsclubs Illertissen. Näheres ist der Homepage des Clubs zu entnehmen.

Weiter geht es knapp eine Woche später, am Freitag, 17. November, um 19.30 Uhr: Dort bringt das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg klingende Jubiläumsgrüße des Nachbarlandes zu den Festlichkeiten anlässlich „1050 Jahre Dietenheim“ und „750 Jahre Regglisweiler“. Das LPO-BW tritt bei freiem Eintritt im Bürgerhaus Regglisweiler auf; Spenden zugunsten der Kinder- und Jugendarbeit in Dietenheim und seinem Ortsteil werden erbeten. Das Programm beginnt mit der Ouvertüre „Banditenstreiche“, geht weiter mit vier Tänzen von Michael Praetorius, einem Komponisten am Übergang von der Renaissance zum Barock. Mit Barockmusik von Bach, Telemann und Händel wird der erste Programmteil abgerundet.

Der Verein "Kultur in Dietenheim" fördert das Konzert

Danach geht es in die romantische Blasmusik des 19. Jahrhunderts, wo die „Reisebilder“ von Joachim Raff Impressionen einer Reise in die Alpen schildern. Anschließend kommen die beliebtesten Melodien aus den Filmen von Charlie Chaplin zum Vortrag, ehe mit dem 1991 entstandenen „Cartoon“ von Paul Hart eines der brillantesten Originalwerke für Blasorchester der vergangenen Jahre aufgeführt wird. Hier wird von allen Registern des Orchesters Höchstleistung verlangt. Dass nach dem offiziellen Ende des Programms noch Zugaben folgen, darf erwartet werden, sodass sich das unter anderem vom Verein „Kultur in Dietenheim“ geförderte Konzert sicherlich in die Reihe der Glanzpunkte des Doppeljubiläums einreihen wird.

Erster großer Auftritt des neuen Dirigenten mit der Stadtkapelle Illertissen

Vervollständigt wird das Trio der Blasmusik-Events am Sonntag, 10. Dezember, um 16 Uhr durch die Stadtkapelle Illertissen. Sie lädt bei freiem Eintritt zu einem Konzert in die Stadtpfarrkirche St. Martin ein. Dirigent Konrad Krön hat für seinen ersten großen Auftritt mit dem 60-Personen-Klangkörper ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das von der berühmten „Montana Fanfare“ von Thomas Doss bis zum Mariah-Carey-Song „All I want for Christmas“ reicht, das – gemessen an der Zahl der verkauften Singles – als eines der erfolgreichsten Weihnachtslieder in aller Welt gilt. Damit darf man den vorweihnachtlichen Terminkalender der Blasmusik als bestens gefüllt bezeichnen.