Vöhringen

12:00 Uhr

Digitaler Spielplatz in Vöhringen soll weiter wachsen

Der digitale Spielplatz in Vöhringen kommt bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut an.

Plus Der digitale Naturspielplatz in der "Grünen Lunge" kommt bei den Leuten gut an. Die Stadt Vöhringen hat schon mehrere Ideen zur Weiterentwicklung.

Von Angela Häusler

Ein Gerüst aus Baumstämmen zum Klettern und Balancieren, eine breite Rutsche, Schaukel und eine Wasserwippe zum Pritscheln am See gehören zu den Attraktionen auf dem digitalen Naturspielplatz im Westen Vöhringens. Er bietet neben konventionellen Spielmöglichkeiten auch eine „Smarte Bank“ und einen mobilen Internet-Hotspot. Für die Stadt ist der Anfang 2021 eröffnete Spielplatz schon jetzt ein Erfolg – es sollen aber noch mehr innovative Erweiterungen folgen, für die die Stadt bereits Ideen gesammelt hat.

