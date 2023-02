Dirigent Hans Gutter gibt den Taktstock nach 40 Jahren ab

Plus Nach vier Jahrzehnten steht ein Wechsel beim Vöhringer Liederkranz an. Eine Frau übernimmt künftig das Dirigentenpult des erfolgreichen Chors.

Man wusste, dass eines Tages die Stunde des Abschieds kommen wird. So richtig wahrhaben wollte das niemand. Aber jetzt müssen sich die Sängerinnen und Sänger des Liederkranzes Vöhringen daran gewöhnen, dass künftig nicht mehr Hans Gutter am Dirigentenpult steht. Schon bei der nächsten Singstunde Anfang März wird Shanna Schock ihre erste Singstunde leiten. Das Wir-Gefühl ist seit jeher einer der Gründe für den Erfolg des Chors. Daher dürfte Gutters Abschied tränenreich werden. 40 Jahre hat er den Chor geleitet und geformt. Jetzt möchte er sich zurückziehen. Gutter ist 72 Jahre alt und wird Spuren hinterlassen. Musicals und Konzerte mit einem besonderen Motto waren Sternstunden im kulturellen Leben der Stadt. Oft reichte eine Aufführung nicht aus.