Drei Männer prügeln sich in Vöhringen

Im Garten einer Gemeinschaftsunterkunft in Vöhringen gehen drei Männer aufeinander los. Einer von ihnen setzt einen Holzschläger als Waffe ein.

Drei Männer sind am Donnerstagabend im Garten einer Gemeinschaftsunterkunft an der Industriestraße in Vöhringen aufeinander losgegangen. Dem Polizeibericht zufolge waren die Beteiligten zwischen 25 und 39 Jahren alt. In das Geschehen eingebunden war demnach auch eine 36-jährige Frau. Die eingesetzten Polizeistreifen konnten die Männer voneinander trennen. Alle drei zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Holzschläger wurde im Verlauf der Auseinandersetzung als Schlagwaffe eingesetzt. Wer diesen benutzt hat, ist bislang ebenso unklar wie der Anlass der Schlägerei. (AZ)