Drei neue Vertreter: Sie halten Kontakt zu Vöhringens Partnerstädten

Um Vöhringens Beziehungen zu den drei Partnerstädten zu fördern, benennt der Stadtrat drei Vertreter. Sie organisieren nun den Austausch.

Erst Ende September trafen sich die drei Partnerstädte Vöhringen, Vizille und Venaria Reale nach langer Pause zum mittlerweile vierten gemeinsamen Freundschaftsfest "3V – Festa dell´Amicizia" in Italien, um den gegenseitigen Partnerschaftseid zu erneuern sowie einen Garten der Partnerstädte einzuweihen. Nun sollen zwei Stadträte und eine Stadträtin aus Vöhringen die Städtepartnerschaften von bayerischer Seite aus noch intensiver pflegen.

Die Stadt Vöhringen unterhält drei Städtepartnerschaften. Eine innerdeutsche Partnerschaft mit Hettstedt in Sachsen-Anhalt (seit April 1990) sowie zwei ausländische Partnerschaften mit der französischen Stadt Vizille in der Region Auvergnes-Rhône-Alpes (seit September 2002) und der italienischen Stadt Venaria Reale (seit September 2011).

Die Partnerstädte beteiligen sich an den anstehenden Vöhringer Feierlichkeiten

Im Oktober 2021 war zuletzt eine Delegation aus Vöhringen zur 975-Jahr-Feier in die Partnerstadt Hettstedt eingeladen. In diesem Rahmen wurde der ehemalige Vöhringer Bürgermeister Karl Janson zum Ehrenbürger von Hettstedt ernannt, und Vöhringen präsentierte sich mit bayerisch-schwäbischen Spezialitäten auf dem traditionellen Hettstedter Zwiebelmarkt. Hettstedts Bürgermeister Dirk Fuhlert stattete Vöhringen auf dem diesjährigen Stadtfest einen Kurzbesuch ab.

Angelika Böck ist Partnerschaftsbeauftragte in Vöhringen. Foto: Böck

Zum anstehenden Jubiläumsjahr "875 Jahre Vöhringen" werden die drei Partnerstädte eingeladen und sollen sich auch an den Feierlichkeiten beteiligen. Zur Belebung der Beziehungen im kulturellen, sportlichen oder wirtschaftlichen Bereich und nicht zuletzt zwischen den Bürgern der Partnerstädte gibt es nun aus den Reihen des Stadtrates drei Beauftragte.

Volker Barth ist Partnerschaftsbeauftragter in Vöhringen. Foto: Ulli Schlieper Photography

Ziel ist die Gründung eines oder mehrerer Partnerschaftsvereine, die künftige Austausche und Veranstaltungen organisieren und die Beziehungen so auf eine breitere Basis stellen.

Drei Partnerschaftsbeauftragte organisieren nun Austauschprogramme

Analog zu den Senioren- und Jugendbeauftragten der Stadt handelt es sich ebenfalls um ein freiwilliges, ehrenamtliches Engagement im Dienste der Bürgerinnen und Bürger. In der vergangenen Sitzung des Stadtrates wurden nun die Stadträte Volker Barth (SPD), Angelika Böck (CSU) und Noah Epple (Grüne) als neue Partnerschaftsbeauftragte benannt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Noah Epple ist Partnerschaftsbeauftragter in Vöhringen. Foto: Wto-fotostudio

Was für menschliche Partnerschaften von grundlegender Bedeutung sei, gelte gleichermaßen für Städtepartnerschaften: Es sei ein andauernder Prozess des gegenseitigen Aufeinander-Zugehens und der Verständigung. Schon in wenigen Tagen ist daher ein "Arbeitstreffen" zwischen den drei Städten Vöhringen, Vizille und Venaria Reale in Vizille geplant. Dabei geht es hauptsächlich um die Wiederbelebung oder eventuell auch Neuausrichtung der gegenseitigen Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Organisationen der drei Kommunen. (AZ)