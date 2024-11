Dritter Platz bei einem der größten internationalen Turniere

Nach einer längeren Turnier-Pause wegen ihrer erfolgreichen Schulabschlussprüfung und gutem Neustart an einem weiterführenden Berufskollegs startete Emilie Wolf wieder bei einem der größten Weltranglisten-Turniere. Dieses fand in Eindhoven in Holland mit beeindruckenden 1050 Startern aus 53 Ländern, unter anderen aus Brasilien, Uruguay und den USA statt. Emilie Wolf zeigte wie gewohnt ihr Können und siegte gegen Starterinnen aus Holland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Italien. Erst im Halbfinale verlor sie ganz knapp gegen die sehr starke Belgierin und holte somit die Bronzemedaille. Ferner starte Emilie Wolf bei den Kroatien Open in Zagreb, das ebenso ein internationales Weltranglistenturnier ist. Dort erzielte sie nach beeindruckenden Kämpfen ebenfalls den dritten Podestplatz und ist nun im Europa-Ranking auf Platz 17. Sie machte damit nicht nur ihren Vater und Trainer Daniel Wolf stolz, sondern hat sich mit diesen zwei Bronzemedaillen ihren Platz im Bayern- und Nationalkader gefestigt.

