Vöhringen-Illerzell

vor 34 Min.

Drohung am Illertal-Gymnasium: Das ist bisher bekannt

Am Illertal-Gymnasium Vöhringen ist vor einigen Tagen eine Drohung aufgetaucht.

Lokal Nach einem "drohenden Wortlaut" an einer Schultafel des Illertal-Gymnasiums in Vöhringen hält sich die Polizei noch immer bedeckt. War es nur ein dummer Streich?

Von Laura Mielke

Ein "drohender Wortlaut" an einer Tafel des Vöhringer Illertal-Gymnasiums hatte in der vergangenen Woche, wie berichtet, für Aufregung gesorgt. Polizei und Schulleitung hielten sich bedeckt, der Elternbeiratsvorsitzende war "überrascht" von der Anfrage unserer Redaktion. Die schmallippigen Antworten ließen alles und nichts vermuten. Von einer konkreten Gefahr gingen die Beamten am Donnerstag allerdings nicht aus. Wie gut sind Schulen auf eine solche Bedrohungslage vorbereitet?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen