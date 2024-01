Dubioser "Techniker" klingelt an einer Wohnungstür in Vöhringen

Ein Mann gibt sich in Vöhringen als Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma aus. Bewohner eines Hauses sind skeptisch und verweigern ihm den Zutritt.

Ein unbekannter Mann hat möglicherweise versucht, unter einem Vorwand in eine Wohnung in Vöhringen zu gelangen. Wie die Polizei Illertissen mitteilt, klingelte der Unbekannte am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr an einer Wohnung in der Mozartstraße und gab gegenüber den Bewohnern an, dass er ein Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens sei und wegen der Internetleitung etwas in der Wohnung nachschauen müsse. Auf Nachfrage konnte der Mann sein Anliegen nicht näher konkretisieren, zudem wirkte er nach Angaben der Bewohner nicht wie ein Techniker. "Letztlich wurde ihm richtigerweise der Zutritt verwehrt", teilt die Polizei mit. Sie vermutet, dass der Mann unter dem genannten Vorwand in die Wohnung wollte, um dort möglicherweise etwas zu stehlen. Da die Polizei erst am Folgetag über das Ereignis informiert wurde, konnte nicht mehr nach dem Mann gefahndet werden. (AZ)