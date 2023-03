"Durstige" Betrügerin will Hilfsbereitschaft einer Seniorin ausnutzen

Eine 78-Jährige aus Vöhringen lässt eine Frau in ihre Wohnung, um ihr ein Glas Wasser zu geben. Doch die Unbekannte ist offensichtlich auf etwas anderes aus.

Eine Frau hat mit einem Trick versucht, eine Rentnerin in Vöhringen zu bestehlen. Wie die Polizei mitteilt, klingelte die etwa 50 Jahre alte Unbekannte am Mittwochnachmittag an der Haustüre einer 78-Jährigen und bat um ein Glas Wasser. Das war offenbar nur ein Vorwand, um ins Haus zu gelangen.

Vorfall in Vöhringen: Fremde Frau durchsucht eine Schublade im Wohnzimmer

Die Seniorin öffnete die Tür und ließ die angeblich durstige Frau ein. Die hilfsbereite 78-Jährige ging daraufhin in die Küche, um ein Glas Wasser zu holen. Als sie wieder zurückkam, bemerkte sie, wie die andere Frau eine Schublade im Wohnzimmer durchsuchte. Sofort verwies die Vöhringerin die Unbekannte der Wohnung. Somit konnte die Seniorin verhindern, dass sie bestohlen wurde. (AZ)