E-Bike verschwindet von Badesee

Mit seinem Pedelec fuhr ein Mann an den Badesee in Vöhringen. Dass er das Fahrrad mit einem Schloss sichert, hält einen Dieb nicht zurück.

Eine böse Überraschung erlebte ein Besucher des Badesees in Vöhringen am Samstag: Während er am See war, wurde sein E-Bike gestohlen. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei sein Pedelec zwischen 10.45 und 13.30 Uhr im Bereich des südlichen Ufers auf einer Wiese des Badesees in Vöhringen abgestellt und war Baden gegangen. Das E-Bike hatte der Mann mit einem Fahrradschloss am Rahmen abgeschlossen.

In diesem Zeitraum entwendete ein Unbekannter das Fahrrad - wie die Polizei sagt, vermutlich indem er es samt Schloss wegtrug. Das Fahrrad hatte einen Wert von etwa 3700 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)