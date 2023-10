Ein Ausflug nach Paris und seine Folgen auf der Theaterbühne

Der Vöhringer Trachtenverein spielt wieder Theater. Ein Teil des Erlöses aus dem Ticketverkauf ist für unser Leserhilfswerk, die Kartei der Not, bestimmt.

Stühle werden gerückt, Tische hin- und hergeschoben. Man könnte fast meinen, in der Trachtenhütte des Trachtenvereins "D'Illertaler" findet ein Umzug statt. Die Erklärung für die ungewohnten Aktivitäten liefert Tanja Ertle, Spielleiterin für das Stück "Moulin Rouge! Wir kommen."

An ihrer Seite in der Regie hat sie den bühnenerfahrenen Robert Grasser. "Nach einer Zeit der Pause erfüllen wir den Wunsch unserer Theaterfreunde und bringen wieder ein Stück auf die Bühne im Wolfgang-Eychmüller-Haus." Premiere ist am Samstag, 28. Oktober, 19 Uhr. Eine Wiederholung findet am Sonntag, 29. Oktober, bereits um 16 Uhr statt.

Kegelbrüder in Paris: Darum geht es im Vöhringer Theaterstück

Wenn eine Gruppe gestandener Kegelbrüder aufbricht, um einen gemütlichen Abend im Pariser Nachtlokal Moulin Rouge zu verbringen, kann man nur sagen "oh lala." Wenn dann Geschichten vom Aufenthalt in der Stadt der Liebe berichtet wird, liegt die Vermutung nahe, dass nicht alles so der Wahrheit entspricht. Sehr schnell machen sich Turbulenzen breit und der Haussegen bei manchem Paar gerät in Schieflage.

Spaß am Spiel zeigen die Mitwirkenden Melissa Scheib, Birgit Kundele, Corinna Peiker, Tobias Schiller, Werner Schlenz, Jonas Bathray, Philipp Kast, Anika Bronnenmayer, Melanie Grasser und Susanne König. Was auf der Bühne abgeht, ist Gemeinschaftswerk. Tanja Ertle schöpft bei der Spielleitung aus einem reichen Erfahrungsschatz, denn viele Male stand sie als Mitspielerin auf der Bühne. Geprobt wird seit Ende der Sommerferien. Was gespielt wird, ist eine Entscheidung, die von allen gefällt wird. Denn Teamarbeit wird großgeschrieben.

Info: Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Am 21. Oktober, 17 Uhr, können Karten im Vereinsheim in der Wielandstraße 22 in Vöhringen gekauft werden. Geprobt wird seit dem Ende der Ferien.