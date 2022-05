Ein Auto will abbiegen, eines überholen: Frau wird bei Unfall verletzt

Eine Autofahrerin verursacht eine Kollision auf einer Kreisstraße bei Vöhringen. Sie wird anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Abbiegevorgang und ein gleichzeitiger Überholversuch haben am späten Mittwochabend zu einem Unfall bei Vöhringen geführt. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus.

Dem Polizeibericht zufolge fuhr eine 28-Jährige mit ihrem Auto auf der Kreisstraße NU14 in westlicher Richtung. Vor ihr war ein Traktor mit deutlich geringerer Geschwindigkeit unterwegs. Da die 28-Jährige wenig später nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, setzte sie nicht zum Überholen an. Als die Frau dann den Abbiegevorgang nach links einleitete und kurzfristig ihren Blinker betätigte, übersah sie ein nachfolgendes Auto, das ordnungsgemäß die beiden Fahrzeuge überholen wollte.

Beide Autos müssen nach dem Unfall bei Vöhringen abgeschleppt werden

Beide Autos kollidierten, die Unfallverursacherin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin des anderen Wagens blieb unverletzt. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt. (AZ)