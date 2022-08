Vöhringen

Ein Haus muss weichen: Erinnerungen an die Alte Schule Vöhringen

Schülerinnen und Schüler in einem Raum in der Alten Schule in Vöhringen, im Hintergrund ist ein Bollerofen zu sehen. Das Foto wurde im Jahr 1933 aufgenommen.

Lokal Die Alte Schule an der Illerstraße war ein Markstein auf dem Weg zur Schulstadt Vöhringen. Doch die Zeit des Gebäudes ist bald abgelaufen.

Von Ursula Katharina Balken

Stolz nennt sich Vöhringen seit Jahren Schulstadt. Mit Recht, denn das Spektrum des schulischen Angebots ist weit gespannt. Es gibt drei Grundschulen, die Uli-Wieland-Mittelschule, die Staatliche Realschule und das Illertal-Gymnasium. Nicht zu vergessen ist die Musikschule Dreiklang. Die Entwicklung der Schulgeschichte ist vergleichbar mit der des Ortes. Aus einer Gemeinde, die 1977 zur Stadt erhoben wurde, wuchs in wenigen Jahrzehnten eine Kommune, die nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht Vielfalt aufzuweisen hat. Sportliche, kulturelle und vor allem die schulischen Einrichtungen machen Vöhringen auch für Neubürgerinnen und Neubürger immer interessanter. Ein Gebäude in der Innenstadt, das bald abgerissen werden soll, spielte bei der Bildung einst eine zentrale Rolle.

