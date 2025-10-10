Ein Knall in der Nacht und eine Unfallflucht in Vöhringen

Ein lautes Knallgeräusch hörte eine 28 Jahre alte Frau in den frühen Morgenstunden des Donnerstags zwischen 3.45 Uhr und 4.30 Uhr. Später am Tag bemerkte sie, dass ihr Gartenzaun beschädigt war.
Mutmaßlich ist ein Autofahrer gegen den Zaun an der Witzighauser Straße in Vöhringen gefahren und hat sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden wird auf eine mittlere dreistellige Summe geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, die Polizeiinspektion Illertissen unter 07303/9651-0 zu kontaktieren. (AZ)
