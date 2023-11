Ein Mahnmal aus Bildern und Buchstaben

Jeannette und Peter Wischenbarth aus Vöhringen haben zum Volkstrauertag ein neues Buch herausgebracht: die "Kriegschronik der Vöhringer Soldaten des 19. und 20. Jahrhunderts".

Zur Aufarbeitung der Geschichte einer Kommune gehört mehr, als nur über die Entwicklung von Handel und Gewerbe sowie über das Schicksal der Vertriebenen zu berichten, heißt es im Vorwort des Buches. Diese beiden Themen hat das Ehepaar Jeannette und Peter Wischenbarth bereits in zwei Büchern verarbeitet. "Aber man darf auch die Toten nicht vergessen", beteuern sie. Denen setzen sie mit ihrer "Kriegschronik der Vöhringer Soldaten des 19. und 20. Jahrhunderts" ein Denkmal.

Peter Wischenbarth schlägt das Buch auf, ein kleines Lesezeichen hat die Seite markiert und er liest den Brief eines jungen Mannes vor: "Liebe Mutter, ich hatte letzte Nacht einen schweren Traum gehabt, hoffe, er hat nichts zu bedeuten." 14 Tage später war Karl Bucher aus Vöhringen tot. Er fiel an der Westfront im Ersten Weltkrieg, gerade mal 26 Jahre alt. "Diese Worte haben mich zutiefst erschüttert", sagt Peter Wischenbarth.

Die Kriegschronik ist ein Mahnmal aus Buchstaben

Der 63-Jährige war im Landratsamt als Kreisarchivar und Heimatpfleger tätig. Er berichtet von Lücken im Archiv für die Zeit beider Weltkriege. "Deshalb habe ich eine digitale Datenbank mit 20.000 kleinen Sterbebildchen aufgebaut." Aus dieser Arbeit entstand der Gedanke, eine Kriegschronik von Vöhringen zusammenzutragen. Darin enthalten sein sollten auch Dokumente, Todesnachrichten von amtlichen Stellen und Gespräche mit Heimkehrern. Da habe es manches zu durchforsten gegeben, erklären die Buchautoren. Es wurde daraus ein Mahnmal in Buchstaben gegen das Vergessen.

Bayerische Soldaten nach der Schlacht in Flandern 1917. Das Bild ist im Soldatenbuch der Wischenbarths enthalten. Foto: Ursula Balken

Was den direkten lokalen Bereich angeht, war Jeannette Wischenbarth auf Spurensuche. "Ich war schon immer an Geschichte interessiert, habe das Stadtarchiv aufgebaut und unterstützte unser neues Projekt." Auch die Stadt half dem Projekt mit 1500 Euro auf die Beine. Dank müsse man den zahlreichen Menschen sagen, die mit Bildern und Dokumenten geholfen haben. "Ganz besonders hilfreich war die Erlaubnis, das Zeitungsarchiv der Illertisser Zeitung in Anspruch nehmen zu dürfen", sagt Peter Wischenbarth, "ein wertvoller Fundus."

Das ungewisse Schicksal zweier Vöhringer Soldaten 1870/71

Das Buch setzt sich aus drei Kapiteln zusammen. Es gibt Allgemeines über Soldaten im 19. Jahrhundert. Der Deutsch-Französische Krieg 1870/71 wird erwähnt, auch wenn sich die Suche nach Material schwierig gestaltete. So gibt es einen Hinweis, dass Michael Erdt und sein Bruder Jakob vom Königlich-Bayerischen 12. Infanterie-Regiment in Frankreich verstorben seien. Näheres über die Umstände des Todes war nicht zu erfahren, auch von französischer Seite nicht. So bleibt das Schicksal der beiden jungen Vöhringer ungewiss.

Das zweite Kapitel widmet sich dem Ersten Weltkrieg mit Hinweisen über gefallene Soldaten, Vermisste und Heimkehrer. Viele junge Männer starben "für Volk und Vaterland", wie den kleinen schwarz umrandeten Todesbildchen zu entnehmen ist. Das dritte Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Zweiten Weltkrieg, da gab es mehr Material, das von den Wischenbarths zusammengetragen wurde. Die Zahl der Bilder nimmt dramatisch zu, ebenso die Menge der Berichte. Das Kriegsende liegt knapp 80 Jahre zurück, "da gibt es noch Zeitzeugen, die wir befragen konnten."

Zu jedem Bild eines toten Soldaten gibt es einen Text

Auf den 404 Seiten gibt es neben den Totenbildern auch Fotos von Kriegsgerät. Viele der befragten Bürger erinnerten sich noch gut an Details. Insgesamt wurden 983 Soldaten "besprochen", wie es im Buch heißt. Von jedem Bild eines Toten gibt es einen erklärenden Begleittext. So erfahren die Leserinnen und Leser, wie viele Toten in fremder Erde ihre Ruhe gefunden haben. Dass dies mit einer immensen Kleinarbeit verbunden war, versteht sich. Aber darüber sprechen die Autoren nicht. "Wir danken nur allen, die mit ihrem Beitrag am Zustandekommen des Buches beigetragen haben."

Es ist berührend, wenn man liest, dass Kinder ihre Väter nicht mehr wiedererkannt haben, weil der Krieg sie so verändert hat, von "Entbehrung und erlebtem Leid gezeichnet." Erschreckend sind die Erinnerungen über das Ende des Krieges. So erinnert sich der damals 16 Jahre alte August Schlenz daran, wie ein Mann im April 1945 in Kaufbeuren berichtete, dass Hitler in heldenhaftem Kampf gestorben sei. Wegen Wehrkraftzersetzung wurde der Überbringer dieser Nachricht erschossen.

Bei der Marienkirche gibt es das Ehrenmal des unbekannten Soldaten, das zum Titelbild des neuen Buches wurde. Am Volkstrauertag ertönt dann der dunkle Klang der Glocke im Turm. Das ist die Stunde des Erinnerns. Jeannette und Peter Wischenbarth schließen ihr Vorwort "man sollte für die Friedenszeit in Deutschland jeden Tag dankbar sein - auch mit sehr aktuellem Hintergrund."

Info: Zu haben ist das Buch in Vöhringen im Edeka Frischemarkt Rahn, Bahnhofstraße, in Illertissen in der Buchhandlung Zanker, Hauptstraße 22, und bei den Autoren Wischenbarth, Telefon: 07306/928980