Ein Marktsonntag mit Oldtimern und Kinder-Ritterturnier in Vöhringen

Im Vorjahr war der Jahrmarkt in Vöhringen nur mäßig besucht. Am kommenden Sonntag soll das wieder anders werden. Das steht alles auf dem Programm.

Die Vöhringer Innenstadt verwandelt sich am Wochenende wieder in eine Einkaufsmeile. Am kommenden Sonntag, 21. April, findet dort der Jahrmarkt statt. Interessierte können in Ruhe bummeln, Produkte vom T-Shirt im italienischen Look bis hin zum modernen Sessel kaufen oder gemütlich beieinander sitzen und den Klängen der Stadtkapelle lauschen. Denn die wird zusammen mit Bürgermeister Michael Neher um 10 Uhr den 36. Marktsonntag eröffnen. Vor einem Jahr gab die Veranstaltung Anlass zur Kritik. Was wird diesmal anders sein?

2023 gab es nur wenige Stände auf dem Markt. Somit hielt sich auch das Interesse der Bevölkerung in Grenzen hielt. Heuer soll es wieder anders laufen. Wie Volker Drastik, der Kulturreferent der Stadt, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, konzentriert sich das Marktgeschen dieses Mal auf die Ulmer Straße und Bahnhofstraße. "So wie es jetzt aussieht, sind die beiden Straßen komplett belegt", sagt er. Bleibt zu hoffen, dass alle, die ihr Interesse am Vöhringer Markt bekundet haben, auch tatsächlich kommen. Aus Erfahrung weiß man, dass Regenwetter einem solchen Ereignis nicht gerade dienlich ist. Die Wetteraussichten sind leider nicht die besten. Kühlen Temperaturen kann man aber mit Anorak und warmer Weste trotzen. Die Gastronomie im genannten Bereich ist jedenfalls vorbereitet und hat geöffnet.

Auch teilnehmende Geschäfte haben am Sonntag in Vöhringen geöffnet

Drastik lässt wissen, dass es im Bereich des Eiscafés Cortina am nördlichen Ende der Ulmer Straße etwas ganz Besonderes für Mädchen und Buben geben wird. Ein Kinder-Ritterturnier wird dort von 12 Uhr an zu jeder vollen Stunde stattfinden. Kinder können sich verkleiden und verschiedene Aufgaben - wie es die alten Rittersleut' taten - bewältigen. Bei dem kostenlosen Programmpunkt handelt es sich um eine Offerte der in der Region bekannten Rittertruppe Armati Equites. Diese wurde 1997 in Weißenhorn gegründet und lässt in vielerlei Shows das Mittelalter aufleben. Für die kleinen Marktbesucherinnen und -besucher wird außerdem wieder das Kinderkarussell aufgebaut. Auch das BRK wird vor sein und bei Bedarf Erste Hilfe leisten.

Auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarkts an der Memminger Straße kommen Fans von Oldtimern auf ihre Kosten. Die stolzen Besitzerinnen und Besitzer der betagten Fahrzeuge bekommen als kleinen Dank fürs Mitmachen einen Verzehrgutschein. Außerdem ist an diesem Tag verkaufsoffener Sonntag: Teilnehmende Geschäfte in der Innenstadt haben wie der Markt bis 17 Uhr geöffnet, in der Bahnhofstraße findet sogar eine Modenschau statt. Aber was wäre ein Marktsonntag ohne Musik? Nach der Stadtkapelle unterhält die Willie-Jones-Band die Besucherinnen und Besucher mit Countrymusik.