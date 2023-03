Vöhringen

Rekordhaushalt: Dafür gibt Vöhringen 2023 das meiste Geld aus

Plus Hohe Gewerbesteuereinnahmen bringen Vöhringen viel Geld, das die Politiker für mehrere Projekte einplanen. Trotz der komfortablen Situation warnt der Kämmerer.

Von Thomas Vogel

"Mir geht's so weit ganz gut." Das Statement in eigener Sache des frisch aus dem Krankenstand zurückgekehrten Bürgermeisters Michael Neher ließe sich ganz gut auch auf Vöhringen insgesamt übertragen. Der Stadt geht es finanziell im Augenblick sogar äußerst gut. Kommt Bürgermeistern bei Haushaltsvorberatungen doch üblicherweise die Rolle des Mahners in Sachen Ausgabendisziplin zu, so konnte Neher die Aussprache dieses Mal einfach laufen lassen. Und das, ohne dabei ein einziges Mal auf die Ausgabenbremse treten zu müssen. Keine Position im über 300 Seiten starken Papier für 2023 bot wirklich Anlass zur Debatte.

