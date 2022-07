Einbrecher knacken Tresor einer Bäckereifiliale in Vöhringen

Ein oder mehrere Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in eine Bäckerei eingebrochen. Dabei entstand auch Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bargeld im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich haben ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag in Vöhringen erbeutet. Nach Angaben der Polizei sei im Zeitraum zwischen 1 und 7 Uhr in eine Bäckereifiliale an der Ulmer Straße eingebrochen worden. Der oder die Täter verschafften sich dabei auf bislang nicht bekannte Art und Weise Zutritt zum Verkaufsraum. In einem angrenzenden Lagerraum befand sich ein Tresor. Dieser wurde geöffnet und das Bargeld daraus entwendet. Der entstandene Sachschaden könne laut Polizeibericht derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei Illertissen bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)