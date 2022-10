Einbrecher nimmt Tresor aus Bäckerei in Vöhringen mit

Ein unbekannter Täter verschafft sich Zugang zu einer Bäckerei in Vöhringen und hebelt dort einen Tresor aus der Wand. Sein Tatwerkzeug lässt er zurück.

In der Nacht auf Donnerstag ist eine unbekannte Person in eine Bäckerei in der Ulmer Straße in Vöhringen eingedrungen. Dem Polizeibericht zufolge suchte sie zielsicher den Lagerraum auf und hebelte einen Tresor aus der Wand. Der Tresor wurde mitgenommen, das Hebelwerkzeug hingegen blieb am Tatort zurück. Der Beuteschaden liegt in einem niedrigen vierstelligen Bereich, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 900 Euro. (AZ)