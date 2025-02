In der Nacht auf Mittwoch, 19. Februar, um 3.40 Uhr versuchten zwei noch unbekannte Täter in Vöhringen in ein Fachgeschäft für E-Zigaretten einzubrechen. Dabei beschädigten sie die Zugangstür und verursachten einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Illertisser Polizei ermittelt. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich unter 07303/96510 melden. (AZ)