Einbrecher stehlen Geld und Schmuck aus Einfamilienhaus

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Vöhringen eingebrochen. Die Polizei ermittelt.

Ein oder mehrere Täter haben am Donnerstagabend die Abwesenheit von Hauseigentümern ausgenutzt und sind in ein freistehendes Einfamilienhaus in Vöhringen eingebrochen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 17 und 21.30 Uhr. Nach dem Aufhebeln der Terrassentür gelangten die Unbekannten in das Haus, durchwühlten mehrere Schränke, Schubladen und Behältnisse in unterschiedlichen Räumen und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Diese bestand nach derzeitigem Ermittlungsstand aus Bargeld und Schmuck. Wie hoch der Entwendungs- und Sachschaden ausfällt, könne aktuell noch nicht verlässlich beziffert werden, so die Polizei. Die Ermittlungen laufen. (AZ)