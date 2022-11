Einbrecher stiehlt Laptop und Bargeld aus Vereinsheim

Ein oder mehrere Unbekannte hebeln die Türe eines Vereinsheims in Vöhringen auf. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit einer anderen Tat.

Im Zeitraum zwischen Montag, 14 Uhr und Mittwoch, 18.30 Uhr, ist in ein Vereinsheim an der Industriestraße in Vöhringen eingebrochen worden. Der oder die Täter hebelten nach Polizeiangaben mit einem Brecheisen die Tür zum Gebäude auf und entwendeten aus den Räumlichkeiten ein Laptop sowie Bargeld. Der Beuteschaden liegt im dreistelligen Eurobereich, der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Tat könnte im Zusammenhang mit dem Automatenaufbruch im Waschpark und dem Einbruch in den Sportpark stehen, welche sich in der Nacht auf Dienstag ereigneten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)