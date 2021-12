Einbruch in Garage: Mehrere Tausend Euro Schaden

Ein Einbrecher stiehlt in Vöhringen ein hochwertiges Pedelec. Doch der entstandene Schaden ist noch viel größer.

Ein besonders schwererer Fall des Diebstahls aus einer Garage im Finkenweg in Vöhringen beschäftigt derzeit die Polizei. Ein Unbekannter hatte das Garagentor aufgebrochen und sich so Zutritt zur Garage eines Wohnanwesens verschafft. Aus der Garage nahm der Täter ein hochwertiges Pedelec samt Ladekabel im Gesamtwert von etwa 5000 Euro mit. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510. (AZ)