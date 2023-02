Einbruchsversuch in Vöhringer Kirche scheitert

Eine unbekannte Person hat versucht, in die Kirche St. Maria in Vöhringen einzudringen. Die Kirchentüren hielten dem Einbrecher jedoch stand.

Im Laufe der vergangenen Tage hat ein unbekannter Täter offenbar versucht, in die Kirche St. Maria in der Marienstraße in Vöhringen einzubrechen. Der Täter hebelte an zwei Türen der Kirche mit einem Gegenstand, um diese aufzubrechen und ins Innere der Kirche zu gelangen. Die Türen haben jedoch dem Einbruchsversuch standgehalten, berichtet die Polizei.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 an. (AZ)