Vöhringen

vor 52 Min.

Eine Traumreise durch die Welt der Chormusik

Plus Der Kreischor Iller und Vocalica Pfuhl haben sich zum Projektchor zusammengefunden. Mit kleinem Orchester reisen sie in Vöhringen durch die Welt der Chormusik.

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Was versteht Markus Romes - als Maestro an zahlreichen Dirigentenpulten zu Hause - als "Bühne des Lebens", wie er das gemeinsame Konzert von Kreischor Iller und Vocalica Pfuhl nennt? Zum einen soll es ein schillernder Abschluss der Feierlichkeiten des Jubiläums "875 Jahre Vöhringen" sein. Zum anderen zeigt er, was musikalisch alles möglich ist. Zum Schluss ertönt Jubel ohne Ende.

Berühmte Opernchöre bilden einen reichhaltigen Fundus, aus dem Romes schöpft und sie je nach Bedarf aneinander reiht, ganz gleich aus welcher Stilrichtung und Zeit. So stehen "Steuermann halt die Wacht" aus der Oper "Der fliegende Holländer" von Richard Wagner einträchtig neben dem modernen "Do you hear the people sing" aus dem Musical "Les Misérables".

