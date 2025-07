Elf Autos mit Kuchengabel zerkratzt: Polizei ermittelt Täterin

Die Person, die in der Nacht von Sonntag auf Montag elf Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Illerzeller Straße in Vöhringen zerkratzt hat, ist ermittelt. Das teilt die Polizei mit. Ein zunächst unbekannter Täter hatte den Lack offensichtlich mit einer Besteckgabel zerkratzt und so einen Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich hinterlassen, so waren die ersten Erkenntnisse gewesen. Durch umfangreiche Nachforschungen, insbesondere bei den geschädigten Fahrzeugbesitzern, ermittelte die Polizei schließlich eine 60-jährige Tatverdächtige. Das Motiv liegt offenbar in der persönlichen Situation der Frau. Sie will für den verursachten Schaden finanziell aufkommen, teilt die Polizei weiter mit. Das Tatwerkzeug, eine Kuchengabel, stellte die Polizei sicher. Die 60-Jährige erwartet ein Strafverfahren. (AZ)

