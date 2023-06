Elisabeth Trefzger blickt auf ein bewegtes Leben zurück

Plus Die 90-Jährige aus Vöhringen hat in den 50er-Jahren die ganze Familie ernährt, der Mann kümmerte sich um die Kinder. Jetzt feiert sie im Kreis ihrer Familie ihren Ehrentag.

Wer Elisabeth Trefzger in ihrem schicken Outfit gegenübersteht, mag kaum glauben, dass sie ihren 90. Geburtstag gefeiert hat. Zu diesem besonderen Geburtstag kam auch der zweite Bürgermeister Herbert Walk und gratulierte im Namen der Stadt Vöhringen. Die Jubilarin ist eine waschechte Schwäbin, sie stammt aus Ulm-Söflingen. Elisabeth war eines von neun Kindern.

"Mein Vater war Maurer und nach der Schule mit 16 Jahren hieß es für mich: Arbeit suchen", sagt Trefzger. Die fand die junge Frau bei der Ulmer Weberei Staiger & Deschler. "Ich war Hilfsarbeiterin, aber ich arbeitete mich hoch", sagt sie. Später wechselte sie in das Unternehmen AEG. Mit Fleiß, Zuverlässigkeit und Verantwortungsgefühl bewährte sie sich und saß schließlich in der Rechnungsprüfung des Unternehmens.