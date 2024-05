Vöhringen

Erfahrene Kommunalpolitiker: „Früher war der Stadtrat wesentlich polarisierter“

Sie wurden für ihr herausragendes Engagement in der Kommunalpolitik ausgezeichnet: Herbert Walk, Johann Gutter und Werner Zanker (von links) gehören seit 40 Jahren dem Vöhringer Stadtrat an.

Plus Johann Gutter, Herbert Walk und Werner Zanker sind seit 40 Jahren Stadträte in Vöhringen. Im Interview sprechen sie über wichtige Entscheidungen und heiße Themen.

Von Thomas Vogel

Als sie 1984 erstmals ins Vöhringer Kommunalparlament gewählt wurden, durfte dort noch geraucht werden. Mit dem Qualm-Bann wurde dann gleich auch das Biertrinken während der Sitzungen untersagt. Nach Hochrechnungen von Herbert Walk hat ein jeder von ihnen rund zwei Jahre seines Lebens in Sitzungen, bei vorpolitischen Terminen und in Funktionen für die eigene Partei verbracht. Die Leidenschaft für Kommunalpolitik ist die plausibelste Erklärung, warum sie je sieben Mal für den Stadtrat kandidiert haben. Aus dem Berufsleben sind sie längst ausgeschieden. Gutter (Jahrgang 1951, CSU) und Zanker (Jahrgang 1950, SPD), beide zuletzt Schulrektoren, hören nach dieser Wahlperiode, die in zwei Jahren endet, auf. Walk (CSU), Jahrgang 1957 und Oberstleutnant a.D., will’s dann noch einmal wissen.

Geschätzt zwei Jahre ihres Lebens, die Sie jeweils investiert haben. Sie haben alle genickt. Haben Sie ihr Engagement jemals bereut?

