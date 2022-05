Vöhringen

12:31 Uhr

Das erwartet Besucher auf der Frühjahrsmesse "Haus Familie Freizeit"

Das Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus ist wieder Messestandort: Am Wochenende findet dort die Frühjahrsmesse statt.

In und um das Wolfgang-Eychmüller-Haus präsentieren sich am Wochenende zahlreiche Aussteller aus der Region. Was die Besucher erwartet.