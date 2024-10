Erziehungsberater Rogge hält Vortrag beim Familientag in Vöhringen

Lache dreimal am Tag mit dem Kind – dann geht es dir gut. Das ist einer der Kernsätze von Dr. Jan-Uwe Rogge, bekannter deutscher Erziehungsberater und Autor von Sachbüchern über Kindererziehung. Er leitete Forschungsprojekte zu Themen wie Familie, Kindheit und Medien. Seit 1985 gibt er sein Wissen in Seminaren und Vorträgen im In- und Ausland weiter. Ihn als Referenten für den Vöhringer Familientag am Sonntag, 13. Oktober, zu gewinnen, gelang Magdalena Stetter, die diesen besonderen Tag in der Pfarreiengemeinschaft mit ihrem Team leitet.

Erziehungsberater Rogge gibt Eltern in Vöhringen beim Familientag Tipps

Da das Thema Erziehung heute oft diskutiert wird, hatte Stetter schon länger den bekannten Erziehungsberater aus Hamburg im Visier. Ihn als Referent zu gewinnen, ist jedoch nicht einfach. Aber der Zufall kam Stetter zu Hilfe: Denn Rogge war in Vorarlberg auf Vortragsreise und konnte einen Abstecher nach Vöhringen in seinem Planungskonzept unterbringen.

Der Vortrag in Vöhringen hat den Titel: „Mit Humor, Herz und Vertrauen – so kann Erziehung Spaß machen“ – Fünf Schritte zu einem erfüllten Leben. Die Empfehlung, mit seinem Kind zu lächeln, legte der bekannte Pädagoge Pestalozzi Eltern schon vor 200 Jahren ans Herz. Das, was er zu sagen hat, verpackt Rogge in viel Humor, seine Vorträge sind deshalb stets ausgebucht.

Das ist beim Familientag in Vöhringen am Sonntag, 13. Oktober, geplant

Der Vöhringer Familientag beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael. Um 13 Uhr beginnt das bunte Familienprogramm rund um das Josef-Cardijn-Haus, Pfarrheim, Uli-Wieland-Schule und Turnhalle. So wird gemeinsam gebastelt, man kann die Schätze der Pfarrkirche entdecken, es gibt ein offenes Singen und eine Entdeckungsreise rund um die Pfarreiengemeinschaft.

Weitere Themen sind Lernen richtig mit dem Defibrillator zu helfen, eine Übung der Feuerwehr und das „Nachglühen“ mit fetzigen Liedern, Impuls und Gebet in der Kirche St. Michael. „Himmelwärts“ heißt der letzte Programmpunkt, hinter dem sich eine Überraschung verbirgt. Um 14.30 Uhr findet der Vortrag von Erziehungsberater Rogge in der Aula der Uli-Wieland-Schule statt. Der Eintritt ist frei.