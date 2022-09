Eschentriebsterben am Vöhringer See: Stadt sperrt Liegewiese ab

Die Stadt trifft Sicherheitsvorkehrungen am Vöhringer See. Denn eine Baumkrankheit führt dazu, dass Eschen unerwartet umstürzen können.

Bei einer aktuellen Baumkontrolle am Vöhringer See wurden bei den Eschen auf einer Liegewiese Anzeichen eines fortgeschrittenen Eschentriebsterbens festgestellt. Das teilte nun die Stadtverwaltung mit. Die Wurzeln der Bäume sind demnach stark geschädigt, sodass auch noch offenbar gesunde Bäume unerwartet umstürzen können. Aus diesem Grund sperrt die Stadtverwaltung zur Sicherheit die mittlere Liegewiese am Vöhringer See ab. Von Oktober an müssen dann die großen und leider kranken Bäume gefällt werden. "Es werden selbstverständlich Bäume nachgepflanzt, aber bis diese die Eschen ersetzten können, wird es einige Jahrzehnte dauern", schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung. (AZ)