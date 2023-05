Fahndungserfolg: Polizei stellt Falschgeld bei Vöhringen sicher

Nahe der A7 bei Vöhringen entdecken Polizisten bei einer Kontrolle gefälschte Banknoten im hohen fünfstelligen Bereich. Vier Männer werden festgenommen.

Im Rahmen einer Kontrollaktion auf der A7 haben Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Lindau bei Vöhringen eine interessante Entdeckung gemacht: In einem Auto fanden sie am Donnerstagabend eine fünfstellige Summe an Falschgeld. Die Beamten stellten die gefälschten Banknoten sicher.

Wie die Polizei mitteilt, überprüften die Fahnder gegen 19.15 Uhr bei einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle ein Auto in der Nähe der Anschlussstelle Vöhringen. Als sie den Wagen durchsuchten. fanden die Beamten eine erhebliche Menge Falschgeld im hohen fünfstelligen Bereich. Sie nahmen daraufhin die vier Fahrzeuginsassen vor Ort vorläufig fest. Dabei handelt es sich um den 39-jährigen Fahrer und drei weitere Männer im Alter von 23 bis 37 Jahren.

Fotos auf Mobiltelefonen zeigen noch größere Mengen Falschgeld

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernahm noch am selben Abend die Ermittlungen, das zuständige Fachkommissariat führte diese weiter. Die Ermittler fanden bei der Durchsicht eines der Mobiltelefone der Beschuldigten Fotos, die laut Polizeibericht mutmaßlich weitere, erheblich größere Mengen an Falschgeld zeigen. Die Ermittlungen erstrecken sich nun auch auf die Hintergründe zu diesen Aufnahmen.

Hier ist eine Aufnahme zu sehen, die sich auf einem der Mobiltelefone der Beschuldigten befand. Sie zeigt mutmaßlich weiteres Falschgeld. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen führten die Beamten die vier Tatverdächtigen am Folgetag der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vor. Gegen alle vier Personen wurden Haftbefehle erlassen. Die Männer wurden in verschiedene bayerische Justizvollzugsanstalten gebracht.