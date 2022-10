Fahranfänger versucht zu driften: Auto prallt gegen Milchautomat

Ein 18-Jähriger will in Vöhringen wohl seinen Freunden imponieren. Er dreht mit seinem Auto auf einem Parkplatz einige Runden und verliert die Kontrolle.

In Vöhringen ist ein 18-Jähriger mit dem Auto gegen einen Milchautomaten geprallt und hat dabei einen hohen Schaden angerichtet. Laut Polizeibericht fuhr er am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr zu schnell auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Memminger Straße. Vermutlich wollte er seinen anwesenden Freunden imponieren. Der junge Mann verlor allerdings die Kontrolle über den silbernen Mercedes und schleuderte mit dem Auto gegen einen Milchautomaten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise

Aus dem Automaten floss nach Angaben der Polizei eine erhebliche Menge Milch. Außerdem wurde der Münzbehälter beschädigt, sodass Kleingeld auf dem Parkplatz verstreut wurde. Die Polizei verständigte den Inhaber, der sich um den Schaden kümmerte. Auch das Auto wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 5000 Euro.

Da der Verdacht besteht, dass der Fahranfänger auf dem Parkplatz versuchte zu driften, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)