Fahrer eines Paketdienstes touchiert Auto in Vöhringen und flüchtet

Aktuell ermittelt die Polizei, wer in Vöhringen das Auto einer Frau touchiert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.

In Vöhringen hat sich am späten Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr im Bereich der Hirschstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeiangaben war eine Autofahrerin in westlicher Richtung unterwegs, als ihr ein Kleintransporter eines Paketdienstes an einer Engstelle entgegenkam. Dessen Fahrer wich nach rechts aus, um die Frau vorbeifahren zu lassen.

Der Paketdienstfahrer fuhr das Auto an und dann davon

Als die Autofahrerin den Paketdienstfahrer schon fast passiert hatte, fuhr dieser an und touchierte dabei die hintere Stoßstange des Fahrzeugs der Frau auf der linken Seite. So entstand ein Sachschaden von geschätzt 1000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr unvermittelt weiter. Die Autofahrerin konnte sich lediglich ein Teilkennzeichen merken. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

