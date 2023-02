Fahrraddieb wurde mit Haftbefehl gesucht

Ein Fahrradbesitzer hat in Vöhringen die Verfolgung des Diebes aufgenommen, verlor ihn aber aus den Augen. Vier Stunden später klickten die Handschellen.

Unverhofft hat die Polizei in Vöhringen einen gesuchten 36-Jährigen gefasst. Am Donnerstagnachmittag stellte ein junger Mann überraschend fest, dass sein Fahrrad nicht zu Hause, sondern in der Memminger Straße unversperrt hinter einem Haus stand. Nach kurzer Zeit beobachtete er einen 36-jährigen Mann, der zu dem Fahrrad ging und damit losfuhr. Der Eigentümer des Fahrrads verfolgte den Mann zunächst, verlor ihn dann aber aus den Augen, berichtet die Polizei. Anhand eines Fotos, das der junge Mann von dem Fahrraddieb machen konnte, war es der Polizei möglich, die Person zu identifizieren.

Etwa vier Stunden später fiel der Fahrraddieb einer Polizeistreife am Bahnhof auf. Bei der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er wurde daraufhin in die nächste Justizvollzugsanstalt verbracht. Das Fahrrad konnte sichergestellt werden. (AZ)