Fahrradfahrer fährt in falsche Richtung und wird von Auto erfasst

Ein Mann fährt mit seinem Fahrrad in Vöhringen entgegen der Fahrtrichtung. Ein Auto will abbiegen und erfasst den Mann. Er verletzt sich bei dem Unfall leicht.

In Vöhringen sind am Sonntagnachmittag ein Fahrrad- und ein Autofahrer zusammengestoßen. Laut Polizeiangaben wollte ein 30-Jähriger mit seinem Auto von der Wannengasse in die Memminger Straße einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Fahrrad die Memminger Straße entgegen der Fahrtrichtung entlang. Der Zweiradfahrer war auf dem Gehweg unterwegs.

Als der Autofahrer einbog, erfasste er den Radfahrer, der dadurch zu Fall kam. Durch den Sturz verletzte sich der 30-Jährige leicht an der Hand und am Knie. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (AZ)