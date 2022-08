Fahrzeug prallt gegen Werbetafel: 10.000 Euro Schaden

In Illerberg ist eine Werbetafel beschädigt worden. Vermutlich fuhr ein Auto dagegen. Es wurden Glassplitter und eine Kennzeichenhalterung gefunden.

In Illerberg ist eine Werbetafel, die an der Straße An der Alten Ziegelei steht, beschädigt worden. Dem Polizeibericht zufolge wurde die Tafel vermutlich durch ein rückwärts fahrendes oder rollendes Auto verbogen und verbeult. Unter der Werbetafel lagen Glassplitter einer Heckscheibe und eine Kennzeichenhalterung auf dem Boden. Laut Aussage des Eigentümers hatte die Werbetafel am vergangenen Mittwoch noch keine Beschädigungen. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro beziffert. Hinweise auf die Beschädigung nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)