Familientag in Vöhringen wurde zu einem Open-Air-Fest

Bei spätsommerlichem Wetter kommen hunderte Menschen auf das Gelände rund ums Pfarrheim in Vöhringen. Der Familientag bietet ein unterhaltsames Programm.

Der Familientag der Pfarreiengemeinschaft Vöhringen hat sich heuer als harmonisches Open-Air-Fest präsentiert. So gut wie alle Spiel- und Bastelangebote konnten dank des spätsommerlichen Wetters im Freien stattfinden. So wurde das Gelände zwischen Josef-Cardijn-Haus und Pfarrkirche zur großen Spielwiese mit Hüpfburg und anderem Freilicht-Programm.

Schmuckgegenstände durften in Vöhringen sogar angefasst werden

Magdalena Stetter vom Kernteam der Organisatoren hatte also allen Grund, sich über die große Resonanz zu freuen. Auch nützliche Information kam in einem Vortrag über Patientenverfügungen nicht zu kurz. An einem Stand, der auf reges Interesse stieß, wurden Schmuckgegenstände aus Naturmaterialien gefertigt. Was man sonst nur aus der Entfernung im Kirchenraum sieht, konnte man jetzt aus der Nähe betrachten und sogar anfassen.

Die Messdiener hatten einen Stand, auf dem Gefäße, die im Gottesdienst gebraucht werden, angesehen werden konnten. Ausgestellt waren Weihrauchkristalle, das Behältnis dafür und ein Weihrauchfass. Mit einem Nachglühen unter dem Titel "Das Wir leben" ging der Tag zu Ende. (ub)